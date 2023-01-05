اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 06:41 م
أكرم القصاص
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هطول أمطار متوسطة على أحياء شرق الإسكندرية

الخميس، 05 يناير 2023 05:47 م
هطول أمطار متوسطة على أحياء شرق الإسكندرية هطول أمطار متوسطة على أحياء شرق
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة على عدة أحياء شرق الإسكندرية، فى ظل ما تتعرض له المحافظة من موحة التقلبات الجوية.

من جانبه، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلي إعاقة جريان المياه في بعض المناطق. بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي فى المناطق غير المرصوفة وتتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق .
 
وأكد على حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور إنتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.
 
وأشار إلى أن الشركة تستعد قبل بدء النوة ب 24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بإنتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و 8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.
 
وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
 
وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون. 
 
وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال. 
 
 
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هطول أمطار متوسطة على أحياء شرق

IMG-20230105-WA0015
هطول أمطار متوسطة على أحياء شرق
 
 

 


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