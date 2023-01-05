رفع درجة الاستعداد وتشكيل غرفة عمليات بالإسكندرية استعدادا لعيد الميلاد

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الميلاد المجيد، مكلفًا رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات، وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس على مستوى الأحياء، وكذلك أعمال مراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال، وذلك على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أى محمول.