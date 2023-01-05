"مطبخ الخير" فى الشرقية يوزع 2000 وجبة إفطار يوميا وغداء كل جمعة.. صور

الشرقية - فريق المحافظات

أطلق أهالى الخير بمركز ومدينة أبو كبير محافظة الشرقية مبادرة "إطعام الطعام بالمجان"، لتلقى ترحيبا كبيرا من أهل الخير بمركز ومدينة أبو كبير، ويزداد عدد الوجبات يوما تلو الآخر، إلى أن وصل إلى أكثر من 2000 وجبة إفطار يوميا، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 2000 وجبة غداء كل جمعة.

وقال الحاج أحمد ابو زيد أمين عام المبادرة فكرت أن أساعد أهل بلدى فبدأت مع أحد أصحاب الخير بعمل وجبات إفطار وتوزيعها على الأهالى، وبعد عدد من الأيام تكاثر الأهالى فى الحضور إلى المكان وبدأ الموضوع يذيع صيته، وشارك معنا عدد من أصحاب الخير وصل عددهم اليوم إلى أكثر من 25 من أهالى مركز ومدينة أبو كبير.

وأضاف، لـ"اليوم السابع"، أنه يقوم بعمل وجبات الإفطار من العدس بمطبخه الخاص يوميا من الساعة الرابعة فجرا ويستمر فى التوزيع حتى الثامنة صباحا بشكل يومى دون انقطاع، ويشارك فى ذلك كل الأهالى دون أى تمييز فمنهم من يساعد فى التجهيز والتوزيع وآخرين يساهمون بدعم مادى وكل الوجبات يتم توزيعهم بشكل مجانى تماما.



عدد من القائمين على المبادرة