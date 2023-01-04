"حياة كريمة" بالشرقية.. 2135 مواطنا بقرية "نشوة" يستفيدون من القافلة الطبية بالمجان

أوضح الدكتور هشام مسعود أن القافلة قدمت خدماتها من خلال 15 عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي المجانى على 2135 مواطنا من أهالي القرية بواقع 266 حالة في تخصص الباطنة، 29 حالة جراحة عامة، 323 العظام، 469 الأطفال، 110 النساء والتوليد، 216 الجلدية والتناسلية و 20 تنظيم الأسرة، 231 أنف وأذن، 142 الرمد، 56 مسالك بولية، 132القلب والأوعية الدموية.

وأضاف وكيل الوزارة أن خدمات القافلة تضمنت صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 13 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، بالإضافة لتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.