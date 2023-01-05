مصرع 3 وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين ودراجة بجوار كوبري الحميدات بإسنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصابة 3 أخرين، مساء اليوم الخميس، أثر حادث تصادم سيارتين أجرة ودراجتين بخاريتين، بجوار كوبري قرية الحميدات التابعة لمجلس قروى الدير بإسنا جنوب محافظة الأقصر،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة ودراجتين بخاريتين بجوار كوبري قرية الحميدات بإسنا، وذلك نتيجية التخطي الخطأ.

وعلي الفور انتقل لمكان الحادث، قيادات المديرية ومركز شرطة إسنا، وتبين من المعاينة مصرع كلًا من، "علي. م. ع" 22 سنة، "أحمد.س.م" 16 سنة، "أحمد. خ. م" 22 سنة، وأصابة "فتحي. ر. س" 40 سنة، "ربيع.م.ا" 42 سنة، "محمود. م.م" 22 سنة، بكسور وجروح وكدمات، جميعهم مقيمين بمركز إسنا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصاريح الدفن قبل البدء في تسليم الجثامين لأهل المتوفين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء أمس الجمعة، فى السيطرة على حريق شب داخل مخزن خردة بمنطقة جسر السيالة بإسنا، دون مصابين أو خسائر بشرية، وذلك تحت إشراف العميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بمنطقة جسر السيالة بإسنا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتم إخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة دون خسائر بشرية، وتبين أن المخزن يحتوي على حوش مواشي وغلق زباله وخرده وكراتين كوتشات، ملك أشرف أبو العباس بشارع ابو العباس جسر السيالة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرةً التحقيق.