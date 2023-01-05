اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 04:03 م
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مصرع اثنين وإصابة ثالث فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية.. صور

الخميس، 05 يناير 2023 03:33 م
مصرع اثنين وإصابة ثالث فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية.. صور جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم 

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب شخص ثالث بإصابات مختلفة نتسجة حادث انقلاب سيارة نقل على سيارة أخرى بفايد، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى فايد التخصصى. 

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد انقلاب سيارة نقل رقم 9479 ج ى ا مصر مقطورة رقم 3854 ط م س مصر على سيارة ربع نقل رقم 1894 ط ص ا مصر فايد أول الشارع الجديد.

أسفر الحادث عن إصابة سعيد رضوان عثمان 55 عام مقيم فنارة باشتباه كسر بالحوض مع سحجات وكدمات بالجسم، ووفاة منى عبد الرازق الشافعى 41 عاما، مقيمة بفايد، محمود فوزى محمود، 15 عاما، مقيم بفايد.

تم نقلهم المتوفين والمصاب إلى مستشفي فايد، حيث دفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب رئيس مرفق الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل ضحايا الحادث.

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انقلاب سيارة

 

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حادث انقلاب سيارة

 

 

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سيارة محملة بالرمال

 

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