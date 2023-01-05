مشروعات حياة كريمة بأم دومة فى سوهاج تغير الواقع وتحقق أحلام المواطنين.. صور

سوهاج - محمود مقبول

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، استهدفت نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج، ومن أهم المجالس القرية والتى شملتها الميادرة هى قرية أم دومة دائرة المركز.

المبادرة غيرت شكل الواقع بالقرية من خلال إنشاء 3 مجمعات حكومية خدمية ونقطة إسعاف وتطوير شامل للوحدة الصحية ووحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل وإنشاء وإحلال وتوسعة عدد من المدارس بإجمالى 5 مدارس بمختلف المراحل التعليمية وتطوير الوحدة البيطرية وتدبيش وتبطين الترع وإنشاء مكتب بريد ووحدة مطافى وتطوير نقطة الشرطة وتجديد لوحة الكهرباء.

كما تم إنشاء مجمع خدمات حكومية، وإنشاء محمع خدمات زراعية نموذج رقم 4 وبلغت لخدمة المزارعين بالقرية وتطوير مركز شباب أم دومة "مبنى إدارى – سور الشباب من مختلف الفئات العمرية، وإنشاء نقطة إسعاف أم دومة لخدمة الأهالى فى الحالات المرضية، وتطوير شامل للوحدة الصحية بأم دومه لخدمة كافة الأسر الموجودة بالقرية، وإنشاء وحدة طب الأسرة لخدمة الفتيات المقبلات على الزوج والسيدات المتزوجات وإنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة لخدمة الأطفال والأسر وجناح توسعة بمجمع أم دومة الابتدائية المشتركة بخدمة التلاميذ بالمرحلة الابتدائية ومنع التكدس وصيانة مدرسة مجمع أم دومة الابتدائية صيانة جديدة لخلق بيئة تعلمية متميزة للتلاميذ، وصيانة مدرسة أم دومة الإعدادية بنين صيانه جديدة خلق بيئة تعليمية متميزة، وصيانة مدرسة أم دومة الثانوية المشتركة صيانه جديدة وتطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية بالقرية لخدمة المزارعين وتقديم المشورة البيطرية، وتدبيش وتبطين ترعة قنديل بطول 1211 مترا لخدمة المزراعين وتوفير مياه الرى طوال العام وتطوير لوحة توزيع كهرباء أم دومة بنسبة تنفيذ بلغت 100% للحد من انقطاع الكهرباء وتقديم أفضل خدمة للجمهور وتطوير مكتب بريد أم دومة المطور لخدمات كبار السن وأصحاب المعاشات من الأهالى، وتطوير وحدة مطافى أم دومة الحالة العامة جيدة، وذلك للسيطرة على الحرائق وتطوير نقطة شرطة أم دومة والحالة العامة جيدة من أجل المساعدة على الاستقرار الأمني، ومشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالقرية.



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