اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 09:20 ص
أكرم القصاص
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كورونا.. بعض الدول تفحص مراحيض الطائرات القادمة من الصين

الخميس، 05 يناير 2023 08:00 ص
كورونا.. بعض الدول تفحص مراحيض الطائرات القادمة من الصين كورونا - أرشيفية
وكالات

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بدأت بعض الدول بينها أستراليا وبلجيكا وكندا فحص مراحيض الطائرات القادمة من الصين، للتأكد من خلو ركابها من كورونا ومتحوراته.

وهذا الفحص هو عبارة عن اختبار لبول وبراز جميع الركاب الذين دخلوا مرحاض الطائرة خلال الرحلة القادمة من الصين، للكشف عن فيروس كورونا ومتحوراته.

وهناك احتمال آخر وهو جمع مياه الصرف الصحي للمطار بأكمله، لكن ذلك لا يسمح بقياس الأخطار المرتبطة بمصدر معين.

وقررت الكثير من الدول بينها أستراليا وبلجيكا وكندا فحص مراحيض الطائرات القادمة من الصين، كما تدرس الولايات المتحدة احتمال التحاقها بهذه الإجراءات، حسب وسائل إعلام أمريكية.


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