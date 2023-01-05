عودة تشغيل سينما العريش بقصر الثقافة السبت القادم

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت فى قصر ثقافة العريش الاستعدادات لعودة عروض السينما ابتداء من السبت القادم، وأعلنت مديرية ثقافة شمال سيناء فى بيان لها مساء اليوم الخميس، أنه تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والفنان هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى، سيتم إفتتاح سينما قصر ثقافة العريش يوم السبت الموافق 7/1/2023 ، والتشغيل صباحا ومساء، ومقررا أن تستهل سينما العريش عروضها، بعرض فيلم "شلبى"، بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، و روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وأسعار تذاكر الحفلات المسائية بسينما العريش (40) جنيها، وأسعار تذاكر الحفلات الصباحية (20) جنيها ماعدا الإجازات الرسمية، صباحا ومساء( 40 ) جنيها.

وسبق وأعلنت ثقافة شمال سيناء تنفيذها أنشطة متنوعة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات.

ونفذت مدير قصر ثقافة العريش ورشة تعليم الرسم، بألوان الباستيل و الفلوماستر والخشب لرواد القصر بطريقة اكاديمية، كما عقد قصر ثقافة بئر العبد بإدارة عبدالسميع نوفل ورشة ابداع فنى للرواد. ادارها إبراهيم القطاوى مسئول النشاط، بينما أقامت المكتبة العامة بالعريش بإدارة محمد الصياد محاضرة تثقيفية بعنوان "الضروريات تبيح المحظورات" القاها الشيخ عبدالسلام محمود ، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بشمال سيناء ، أدارها عادل عروج مسئول النشاط ، وفى بيت ثقافة المساعيد أقام أحمد صابر مدير البيت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لتنشيط الذاكرة وزيادة وعى الرواد بالمعلومات العامة.