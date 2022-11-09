ثقافة شمال سيناء تحاكى مؤتمر شرم الشيخ بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ فرع ثقافة شمال سيناء نموذج محاكاة عن التغيرات المناخية، بالتعاون والمشاركة مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، على مسرح قصر ثقافة العريش.

وأعلنت ثقافة شمال سيناء أن الفعاليات تضمنت افتتاح معرض عن التغيرات المناخية، ونموذج محاكاة بالمسرح، وعروض فنية لمديرية التربية والتعليم، ومحاضرة عن مؤتمر المناخ خلالها تم إظهار المقصود بالتغيرات المناخية وأسبابها وسبل الحد منها والدور المطلوب، وعرض فيديو تسجيلي بعنوان مؤتمر الأطراف (COP27)، أمام جميع الحضور.

وفى كلمته، أكد حمزة رضوان ضرورة نشر الوعي لدى الطلاب، ولفت أشرف المشرحانى مدير ثقافة شمال سيناء لأهمية نشر الوعي الثقافي والفنى بين الشباب.