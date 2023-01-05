ضبط 91 كرتونة زيت بمبلغ 27254 جنية وطن دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية َ على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الاسعار وعن مدى إلتزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين لحياة كريمة بمكافحة غلو الاسعار.

تشكلت حملة مسائية من مديريه التموين والتجارة الداخلية بالغربية والمشكلة من مفتشي تموين ادارة الرقابة التموينية بالمديرية ضمت محمدالخولى ومحمدفضل ووليد بدر والسيد احمد الحواله لتفقد الحالة التموينية بقسم اول طنطا أسفرت جهود الحملة المرور عن ضبط ( 91 ) واحد وتسعون كرتونة زيت تموينى بداخل محل بقالة تموينى( جمعيتى) تجميع بغرض اعاده بيعها فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك والاستيلاء على أموال الدعم قدرت قيمة المضبوطات بمبلغ ( 27254) سبعة وعشرون الفا ومائتين وأربعة وخمسون جنيها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

وقامت الحملة الحاله التموينيه باول، ثان، مركز طنطا وأثناء المرور تم ضبط عدد ( 25) خمسه وعشرون شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 %زنه 50 كجم تجميع بداخل مخزن بدائرة مركز طنطا بغرض اعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك والاستيلاء على أموال الدعم