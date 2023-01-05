استمرار الحملات التموينية على الأسواق.. ومحافظ كفر الشيخ: لن نتهاون.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصلت الوحدات المحلية بمراكز مدن محافظة كفر الشيخ، شن حملاتها التموينية على الأسواق، اليوم الخميس، على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار، ووضع الأسعار فى أماكن معلنة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات على المحال والمنشآت التجارية بنطاق مركز بيلا، وتم مراجعة التراخيص ووضع الأسعار على السلع ومدى توافر اشتراطات التخزين السليمة بالمحال والمنشآت، كما جرى توعية أصحاب المحلات التجارية بأهمية الإعلان عن الأسعار، وتوضيح العواقب عن عدم إعلان قائمة بأسعار كافة السلع الغذائية والالتزام بها، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر متنوعة منها 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين نظافة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وقاد السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة تموينية على الأسواق والمحال الجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرًا متنوعًا، منه محضر صحة، ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر تموين، و3 محاضر متنوعة.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحال التجارية والأسواق بسيدى سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة، منه 3 محاضر بيئة، و3 محاضر بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدى غازى، الحملة التموينية على المحال والأسواق بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى وإدارة التموين والإدارة الصحية، مؤكدا على الإعلان عن الأسعار وضعها فى أماكن واضحة.

أكد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مواصلة شن الحملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، لمتابعة آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح، وأسفرت الجهود عن تحرير مخالفات متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار، والتفاوت فيها، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، والسلامة المهنية.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على المنشآت الغذائية والجزارة ومعامل الالبان للحد من الغش التجارى وضبط الأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 10 محاضر متنوعة.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، مؤكدا على التأكيد بإلزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب مشددًا رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



الحملات على الاسواق ببلطيم



الحملات على الاسواق ببيلا



حملات على الاسواق ببيلا_1



حملات على الاسواق بدسوق



حملة تموينية بسيدي سالم



متابة توفير السلع بالاسواق بالبرلس



متابعة صضلاحية السلع



متابعة الحملات على المحال التجارية بالبرلس



متابعة المحال بالحامول



متابعة جودة المنتجات بدسوق



