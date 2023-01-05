صفر درجة مئوية.. محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالسعودية

كتب محمد جمال

سجّلت محافظة طريف السعودية بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، ملامسة 0 درجة مئوية كأقل درجة تم تسجيلها اليوم، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالاً، وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.



ويأتي من أهم ضوابط التقديم وجود "هوية وطنية" للمواطنين أو "هوية مقيم" للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج، وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وفي حال توفر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج؛ ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.



كما يُطلب من جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، و"الانفلونزا الموسمية"، بالإضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح "الحمى الشوكية الرباعي ACYW" قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.

ويمكن للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة التسجيل عبر موقع الوزارة على الرابط: https://localhaj.haj.gov.sa أو عبر تطبيق "نسك" nusuk.sa للهواتف الذكية، واستعراض جميع خيارات باقات الحج ومميزاتها، واختيار الباقة المناسبة، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة.



وشددت الوزارة على أن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات والمؤسسات المُرخص لها من قِبل الوزارة بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، وأكدت على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.



وأكدت ضرورة مراجعة الخدمات المدرجة في الباقات عند الحجز للتأكد من مناسبتها قبل إتمام الحجز، والحرص على دقة المعلومات عند تسجيل البيانات واختيار الباقات، وعدم تكرار استخدام رقم الجوال للتسجيل في طلب مختلف، ويمكن إرسال الاستفسارات والمقترحات للوزارة عبر البريد الإلكتروني (care@haj.gov.sa)، أو الرقم الموحد 920002814، أو على حساب منصة تويتر (@MOHU_Care) على مدار الساعة.