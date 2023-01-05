اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 03:06 ص
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سيناتور روسى يسخر من انتقاد وارسو احتفال كييف بميلاد زعيم نازيى أوكرانيا

الخميس، 05 يناير 2023 03:00 ص
سيناتور روسى يسخر من انتقاد وارسو احتفال كييف بميلاد زعيم نازيى أوكرانيا كتائب أزوف النازية - أرشيفية
وكالات

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سخر السيناتور الروسي أليكسى بوشكوف، من انتقاد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكى، احتفال نظام كييف بعيد ميلاد ستيبان بانديرا، زعيم نازيي أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وكتب بوشكوف على "تيليغرام":  "سخط رئيس وزراء بولندا لا يساوي فلسا واحدا، لأنه لن يكون له أي عواقب سياسية".

وأشار إلى أنه يتم إطلاق مثل هذه التصريحات للتظاهر بأن وارسو علقت وكانت غاضبة".

وأضاف: "المغزى السياسي لمثل هذا الغضب هو صفر، كييف تعرف ذلك، ولا يعيرون الأمر أهمية، ولا يعتزمون أخذ السخط البولندي في الحسبان".

ونظم المئات من النازيين الجدد في 1 يناير 2023 برعاية نظام كييف مسيرة حملوا فيها المشاعل في العاصمة الأوكرانية احتفالا بعيد ميلاد ستيبان بانديرا، زعيم النازيين الأوكرانيين في الحرب العالمية الثانية، الذين قتلوا مئات الآلاف من البولنديين والأوكرانين إبان الحرب مستغلين احتلال قوات هتلر للبلدين.

وأعرب ماتيوز موراوسكي عن غضبه إزاء هذه المظاهر النازية في كييف، مستذكرا مذبحة فولين في بولندا، وانتقد إشادة نظام كييف بهذه الجرائم ومحاولاته تبريرها.


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حرب روسيا واوكرانيا

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كييف

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ماتيوش مورافيتسكى

ستيبان بانديرا



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