رئيس جامعة بنها الأهلية يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بتسيير أعمال الجامعة

القليوبية- إبراهيم سالم

ترأس الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والمكلف بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، اجتماعا مع لجنة تسيير أعمال جامعة بنها الأهلية بالعبور لمتابعة أعمال الامتحانات بالجامعة الأهلية ومناقشة جدول أعمال اللجنة، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، وعدد من عمداء الكليات الحكومية ومديرى البرامج في الجامعة الأهلية، وأعضاء اللجنة.

كما ناقش الدكتور جمال سوسة سير العمل بجامعة بنها الأهلية، وكذلك الاطمئنان على أعمال الامتحانات، مؤكدا أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

يذكر أن الدراسة بدأت فى جامعة بنها الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 37 فدانًا، وبتكلفة 3.2 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج المتميزة من خلال كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الطب والجراحة.

وأكد بدء أعمال الامتحانات بسهولة ويسر مع توفير بيئة مناسبة وراقية للطلاب لأداء الامتحانات متمنيا التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب.