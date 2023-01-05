تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجة شقيقه الأكبر لخلافات على شقة سكنية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تأجيل محاكمة السائق المتهم بقتل زوجة شقيقه الأكبر، بسكب البنزين عليها، وأشعل النيران فى جسدها، وذلك لخلافات بينه وبين شقيقه بسبب شقة سكنية، لجلسة 6 من شهر فبراير المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء عطية، ومحمود منصور، وأيمن حمدان، وأمانة سر تامر عبد العظيم،وسامى سمير.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو عام 2022 عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى إشارة من مستشفى أبو حماد المركزى بوصول "هناء ع ف" 30 سنة مقيمة ببندر أبو حماد، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتم تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق، وتوفيت بعد 20 يوما من دخولها المستشفي متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، قيام "رضا" 25 عاما سائق مقيم بندر أبوحماد، شقيق زوج المجنى عليها، بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النيران بجسدها، لإجبارها على ترك مسكن الزوجية لكى يتزوج فى الشقة، مستغلا إعاقة شقيقه الأكبر ومرضه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وتم إحالته من قبل النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.