المشدد 10 سنوات لسيدة وابنها لحيازتهما كمية من الهيروين لترويجها بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، ربة منزل ونجلها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الترويج بنطاق مدينة الزقازيق.

تعود تفاصيل القضية رقم 9549 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، لشهر سبتمبر من العام الماضى، عندما ألقى ضباط مكافحة المخدرات بالشرقية، بمعرفة المقدم أحمد فخرى العزازى، والمقدم محمد الفرماوى، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة، وبالتنسيق مع مباحث قسم أول الزقازيق، القبض على " واود أ م " 56 عاما ربة منزل ونجلها " ف ر ف" 36 عاما مقيمان نطاق قسم أول الزقازيق، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة " هيروين- حشيش" وعقاقير مخدرة، تم التحفظ على المتهمة ونجلها والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التى قدمتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.