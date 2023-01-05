انطلاق عربة تدريب متنقلة إلى سانت كاترين لتدريب "البدويات" على مهنة التطريز

كتبت – مرام محمد

انطلقت فى وقت باكر من صباح اليوم الخميس عربة تدريب متنقلة، من مقر ديوان عام وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، متجهة إلى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، كذراع جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقوم بمهمة تدريب الفتيات البدويات على مهمة المشغولات التراثية، والتطريز اليدوى، وذلك فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى تنفذها "الوزارة" فى عدد من محافظات مصر خاصة القرى الاكثر احتياجا، والواقعة فى نطاق "حياة كريمة".

وبحسب بيان صحفى عن وزارة القوى العاملة، فالعربة الجديدة تأتى ضمن 12 عربة تدريب متنقلة سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة فى عدد من المحافظات، لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وأن هذه العربة التى انطلقت اليوم، تأتى أيضا تنفيذا لوعد وزير القوى العاملة حسن شحاتة لبدويات سانت كاترين، أثناء جولاته الميدانية لعدد من مواقع العمل بجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر 2022 الماضى، لتدربب أكثر من 800 سيدة على مهنة التطريز والمهن التراثية التى تتميز بها تلك المنطقة، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على مشروعات صغيرة.

وذكر البيان الصحفى أن الوزير حسن شحاتة، أكد على أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلا عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التى تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة فى إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يوجه باستمرار بذلك، وأيضا بضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير حياة كريمة لها، وإشراكها فى عملية التنمية.

ونوه الوزير إلى أن إطلاق هذه العربات المتنقلة يأتى ضمن خطة التدريب المهنى للعام المالى الحالى 2022-2023، والتى يتم تنفيذها من خلال عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، لتنفيذ 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة.

وكان الوزير حسن شحاتة قد استقبل فى مكتبة بديوان عام الوزارة منذ أيام قليلة السيدة سليمة جبلى إحدى المدربات على مهن المشغولات اليدوية بجنوب سيناء والتى تفقدت العربات المتنقلة التى يتم تصنيعها بايدى أبناء الوزارة المتخصصين، واختارت تلك العربة، ونقلت تقدير بدويات سيناء لوزير القوى العاملة الذى أوفى بوعده، موضحة على لسانهم، أن تلك العربات المتنقلة ستوفر عليهم مشقة الانتقال للتدريب فى المراكز التدريبية الثابتة، فوجه الوزير بسرعة تجهيز العربة التى اختارتها سلمية جبلى، وذلك بماكينات التطريز، تمهيدا لقيامها بمهمتها الوطنية فى خدمة سيدات سيناء،تنفيذا لتوجيهاته السابقة خلال تفقده الشهر الماضى، لدورة تدريبية على مشغولات يدوية، والحاسب الألى نظمتها مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، بالوحدة المحلية بمنطقة سانت كاترين، بسرعة توفير عربة تدريب متنقلة من العربات التى تستعد الوزارة لإطلاقها، وإرسالها إلى مدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية التراثية، ولمساعدتها على العمل وخدمة أسرتها واشراكها فى عملية التنمية التى يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووقتها أعلن الوزير أيضا عن استعداده التام، للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء بقيادة المحافظ اللواء خالد فودة، لتوفير عربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، كما كان قد استمع الوزير شحاتة خلال تلك الجولة الى سيدات سيناء الذين نقلوا شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المستمر لدور ومكانة للمرأة المصرية.



عربة التدريب المتنقلة من الداخل



عربة التدريب الجديدة



اطلاق عربة تدريب لسانت كاترين ضمن حياة كريمة