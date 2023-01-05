انخفاض إنتاج البن فى كولومبيا بنسبة 12% بـ2022 بسبب تغير المناخ

فاطمة شوقى

أكد الاتحاد الوطنى لمزراعى البن فى كولومبيا، أن إنتاج البن فى البلاد انخفض بنسبة 12% خلال عام 2022 فقط، حيث أنتجت كولومبيا ما يقرب من 11.1 مليون كيس من القهوة يزن كل كيس 60 كيلوجرامًا فى عام 2022، أى أقل بنسبة 12% من 12.6 مليون كيس فى عام 2021.

وأوضح الاتحاد، أن هذا الانخفاض نتيجة هطول الأمطار الزائدة بسبب ظاهرة النينا التى واجهن كولومبيا خلال العام الماضى، حسبما قالت صحيفة "الاسبيكتادور" المكسيكية.

وقال المجلس الوطنى الاتحادى، إن الإنتاج فى ديسمبر انخفض بنسبة 29% إلى 981 ألف كيس مقارنة بنحو 1.4 مليون كيس تم إنتاجها فى نفس الشهر من عام 2021.

وحتى الآن فى عام القهوة هذا، أكتوبر - ديسمبر 2022، تجاوز الإنتاج 2.9 مليون كيس، أى أقل بنسبة 17 % مقارنة بأكثر من 3.5 مليون كيس تم حصادها فى الفترة السابقة.

وفيما يتعلق بالصادرات، فقد انخفضت هذه بنسبة 8% فى عام 2022، إلى ما يزيد قليلًا عن 11.4 مليون كيس من القهوة تزن 60 كيلوجرامًا مقارنة بأكثر من 12.4 مليون كيس تم طرحها فى الأسواق الدولية على مدار العام، طوال عام 2021.

وفى الوقت نفسه، انخفضت الصادرات فى ديسمبر بنسبة 12% إلى ما يزيد قليلًا عن مليون كيس مقابل ما يقرب من 1.2 مليون تم تصديرها فى نفس الشهر من عام 2021.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بين يناير ونوفمبر من ذلك العام، تراجعت الصادرات بنسبة 8% إلى ما يقرب من 10.4 مليون كيس مقارنة بما يقرب من 11.3 مليون كيس تم شحنها إلى الأسواق الخارجية قبل عام.

وتعتبر كولومبيا هى أكبر منتج فى العالم لقهوة أرابيكا الخفيفة، وحوالى 560 ألف أسرة تعمل فى مجال زراعة البن.