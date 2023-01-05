جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الخميس/، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، ومساعده معين شريم، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت).

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الملف اليمني، والجهود الأممية المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لإحياء مسار السلام في اليمن، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.