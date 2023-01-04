أمريكا: وقف إطلاق النار والتسوية السياسية السبيل لإنهاء الصراع في اليمن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الوقف الدائم لإطلاق النار والتسوية السياسية الشاملة بقيادة يمنية، هما السبيل الوحيد للمضي قدماً لإنهاء الصراع في اليمن.



وقالت الخارجية في بيان، إن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركنج بدأ الثلاثاء جولة لزيارة الأردن والسعودية، من أجل دفع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة ودعم الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق حول تمديد الهدنة وتوسيعها.



ودعت الخارجية الأمريكية جماعة الحوثي إلى التعاون مع الأمم المتحدة، و"الاستماع لمطالب اليمنيين بالعدالة والمساءلة والسلام".