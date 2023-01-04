اليوم السابع
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أمريكا: وقف إطلاق النار والتسوية السياسية السبيل لإنهاء الصراع في اليمن

الأربعاء، 04 يناير 2023 08:54 م
أمريكا: وقف إطلاق النار والتسوية السياسية السبيل لإنهاء الصراع في اليمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الوقف الدائم لإطلاق النار والتسوية السياسية الشاملة بقيادة يمنية، هما السبيل الوحيد للمضي قدماً لإنهاء الصراع في اليمن.

وقالت الخارجية في بيان، إن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركنج بدأ الثلاثاء جولة لزيارة الأردن والسعودية، من أجل دفع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة ودعم الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق حول تمديد الهدنة وتوسيعها.

ودعت الخارجية الأمريكية جماعة الحوثي إلى التعاون مع الأمم المتحدة، و"الاستماع لمطالب اليمنيين بالعدالة والمساءلة والسلام".

 

 


الولايات المتحدة

أنتوني بلينكن

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اليمن

الصراع فى اليمن



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