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الرئيس السيسي: "الصعيد لم يكن مهمشا ولا منسيا ولكن البلد ما كانتش قادرة"

الخميس، 05 يناير 2023 02:51 م
الرئيس السيسي: "الصعيد لم يكن مهمشا ولا منسيا ولكن البلد ما كانتش قادرة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محافظات الصعيد لم تك مهمشة ولا منسية لكن الدولة لم تكن قادرة، مضيفا: "لسه بدرى .. في قرية أبو دومة قالوا إن الصعيد كان مهمشا وبيتنسى.. وانا بقولكم لا.. الصعيد ماكنش مهمشا ولا منسى.. البلد ماكنتش قادرة بس".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج، فى إطار خطة تنمية الصعيد: "لازم نحترم عقول بعض ..ونبقا موضوعيين وصادقين في التقدير والتقييم لواقعنا ونعرف ليه واقعنا كده؟ علشان البلد مش قادرة .. ومكنتش قادرة .. طيب اللى بيتعمل ده؟ قبل كل شيء توفيق ربنا سباحانه وتعالى ..وثانيا محاولة لتطوير الفكر علشان كده متحمس قوى ليكم ومتحمس دايما للفكرة لانها ممكن تحل مسالة بالمسارة التقليدية متتحلش والفكرة تنجح بالمسار التقليدي متنجحش ..وبالفكرة توفر المسار التقليدي متمولش..الفكرة كده ..البلد اللى ظروفها والنايس اللى ظروفها مش متيسرة قوى معندهاش غير الفكرة والحلم والعمل".

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