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الرئيس السيسي: "الحكومة مطحونة جدا.. ولسه بدرى قوى على تطوير سوهاج"

الخميس، 05 يناير 2023 02:45 م
الرئيس السيسي: "الحكومة مطحونة جدا.. ولسه بدرى قوى على تطوير سوهاج" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جاهزية دعم المشروعات الشبابية المختلفة، قائلا: "احنا جاهزين.. الأرقام اللى مش تحلموا بيها ومش من جيب الحكومة.. طب ليه.. لأنى مرتب ترتيبات تانية.. الحكومة يعني الدكتور مصطفي  مش يزعل مني الحكومة مطحونة جدا". 
 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة سوهاج: "الدكتور مصطفي النهارة اتكلم عن محافظة واحدة "سوهاج".. نصف اللى اتعمل بحياة كريمة ونص من غير حياة كريمة.. بنتكلم عن 7 تريليونات جنيه.. طب الـ 7 تريليون رقم متواضع قدام الحلم.. انا جاي بالطريق والطيارة وشايف .. لسه بدري اوي اوي اوي.. أنا بتكلم بجد.. لسه بدري".

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