وقال نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا عبر تطبيق تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس إن "الهجمات الروسية المسلحة في 4 يناير 2023 أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 3 بمنطقة دونيتسك ومقتل مدني في دنيبروبتروفسك وآخر في منطقة زابوريجيا، فيما أسفر انفجار لغم في خاركيف عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، بينما أصيب 3 في منطقة خيرسون".