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قال نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا كيريلو تيموشينكو، إن خمسة مدنيين قُتلوا وأصيب ثمانية آخرون؛ جراء الهجمات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا عبر تطبيق تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس إن "الهجمات الروسية المسلحة في 4 يناير 2023 أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 3 بمنطقة دونيتسك ومقتل مدني في دنيبروبتروفسك وآخر في منطقة زابوريجيا، فيما أسفر انفجار لغم في خاركيف عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، بينما أصيب 3 في منطقة خيرسون".

يذكرأن، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، إنه مستعد لمحادثات سلام مع أوكرانيا إذا أقرت بالواقع الجديد فى الأراضى المنضمة لنا، بحسب سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، أعلن ياروسلاف يانوشفيتش، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون اليوم الخميس أن الجيش الروسى، قصف خلال اليوم الماضي إقليم خيرسون 41 مرة ، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص .