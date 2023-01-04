الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الأوزبكي تعزيز التعاون بين البلدين

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف السعي لتعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة.



وقال المكتب الصحفي للكرملين - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بوتين وميرضيائيف، حيث أكدا أيضا ضرورة زيادة التبادل التجاري وتوسيع التعاون متبادل المنفعة".



وكان الرئيس الروسي قد أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف، حيث بحثا مسائل التعاون التطبيقي بين البلدين في المجالات المختلفة، بما فيها مجال الطاقة والوقود.



ومن ناحية أخري، بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع سفير سوريا في موسكو بشار الجعفري، تطورات الأوضاع في سوريا.



وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء مجمل الأوضاع في سوريا ومحيطها، بما يتوافق مع مبادئ وحدة وسلامة أراضيها وسيادتها.