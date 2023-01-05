الدفع بسيارات من الأرز المعبأ الفاخر بدمياط للبيع بسعر 15 جنيها للكيلو

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة بكل المناطق، حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدفع بسيارات محملة بـ20400 طن من الأرز المعبأ الفاخر درجة أولى على الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور والروضة وكفر البطيخ لبيعهم بسعر 15 جنيها للكيلو.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار تلبية احتياجات السوق من الأرز والسلع الأساسية بجميع المناطق للتيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، لافتة إلى أنه تتم متابعة تلك المنظومة بشكل دورى.

من ناحية أخرى قامت مديرية التموين بضخ كمية 25 طن أرز على 32 تاجرا بنطاق كل من مدينة دمياط وفارسكور وكفر سعد ومعارض الغرفة التجارية بكل منها.

كما أعلنت الغرف التجارية تنظيم أكثر من 200 معرض ثابت بخلاف المنافذ المتحركة التى ستجوب القرى والنجوع لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 % إلى 30%، صرح بذلك علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية حيث أكد ان تلك المبادرة السنوية التي تم تبكيرها هذا العام لتبدأ من شهر يناير بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، حيث وفر معالى المحافظين الأراضي القريبة من التجمعات السكنية وكذا الخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وقامت الغرف بإنشاء المنافذ وادارتها.