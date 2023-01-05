100 مليون جنيه مبيعات معارض "صنع فى دمياط" العام الماضى

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض الأثاث "صنع فى دمياط " فى دورته الحالية، المُقامة بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة على مساحة 6000 متر وبمشاركة 74 عارض من صناع الأثاث بالمحافظة، وتأتى تلك الدورة استكمالا للدورة الرابعة التى تم عقدها نهاية ديسمبر 2022 الماضي، نظرًا للاقبال الجماهيرى الكبير الذى شهده المعرض خلال تلك الفترة.

وذلك بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط.

وتضمنت جولة محافظ دمياط، تفقد أروقة المعرض الذى تضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن الذى يناسب جميع الأذواق وبأسعار مناسبة، كما اطلعا على ما قدمه الصناع المشاركين بالمعرض من خصومات على المنتجات بنسب تتراوح من 25 إلى 30%، هذا بالإضافة إلى إمكانية التقسيط لمدة عام بدون فوائد.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن معرض "صنع في دمياط" يأتي ضمن سلسلة التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستكمال الخطة التي بدأتها المحافظة لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام 2016، كما نوهت إلى أنه تم عقد 4 دورات خلال 2022 شارك خلالهم 289 عارض تم خلاله تحقيق اجمالى مبيعات قاربت على 100 مليون جنيه.

هذا ويشار إلى أن تلك المرحلة تستمر حتى 14 يناير الجارى وويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.