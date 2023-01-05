البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مون فيو للاستثمار العقارى بـ159 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة مون فيو للاستثمار العقاري والسياحي بحجم تداول 40 مليون سهم بقيمة 159.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة المركز المصري لأطفال الأنابيب بحجم تداول 183.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 40.2 مليون سهم بقيمة 178.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 50 عملية.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ب ارتفاع جماعي للمؤشرات ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.033 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.47%، والعرب على 10.5%، واستحوذت المؤسسات على 22.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 26.8 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 30.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 89.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 16002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 19416 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 6582 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3599 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1284 نقطة.