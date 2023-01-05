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الخميس، 05 يناير 2023 04:22 م
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.86% بالختام ليصل إلى مستوى 16ألف نقطة

الخميس، 05 يناير 2023 02:50 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.86% بالختام ليصل إلى مستوى 16ألف نقطة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، ووصل رأس المال السوقى لمستوى 1.033 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 16002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 19416 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 6582 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.

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