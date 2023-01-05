ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.86% بالختام ليصل إلى مستوى 16ألف نقطة

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، ووصل رأس المال السوقى لمستوى 1.033 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 16002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 19416 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 6582 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.