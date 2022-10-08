اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمم المتحدة تحذر من تبعات فيضانات باكستان وتؤكد: ستبقى لسنوات قادمة

السبت، 08 أكتوبر 2022 09:02 ص
الأمم المتحدة تحذر من تبعات فيضانات باكستان وتؤكد: ستبقى لسنوات قادمة فيضانات باكستان
أ ش أ

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن تبعات الفيضانات الكارثية في باكستان ستظل باقية لسنوات قادمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جوتيريش، أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للتضامن مع باكستان في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد.

واعتمدت الجمعية العامة قرارا بعنوان "التضامن والدعم لحكومة وشعب باكستان وتعزيز الإغاثة الطارئة وإعادة الإصلاح والإعمار والوقاية في أعقاب الفيضانات المدمرة.

وشدد جوتيريش على أن الاحتياجات الهائلة تتطلب دعما هائلا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة باكستان، لعقد مؤتمر إعلان التبرعات بهدف تقديم دعم ملموس لجهود الإصلاح والتعمير.

 


الأمم المتحدة

فيضانات باكستان

باكستان

فيضانات



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