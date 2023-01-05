إطلاق مبادرة كساء وعطاء بإدارة دسوق التعليمية لتوفير الملابس للطلاب مجانا

وشهد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وسامح داود، مدير إدارة دسوق التعليمية، فعاليات مبادرة كساء وعطاء حياة كريمة بمدرسة أم المؤمنين، بحضور الدكتورة هناء نويجى، وكيل إدارة دسوق التعليمية، لمساعدة الطلاب غير القادرين اقتصاديا والأيتام وذلك مجانا وبدون أى مقابل.

ويعد المعرض هو الرابع عشر على مستوى الإدارة برئاسة المشاركة المجتمعية، تحت إشراف أمانى حمد، ووجيهة عبد المعطى عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، ويحتوى على كل احتياجات الطلاب والطالبات، منها 250 قطعة ملابس شتوى، وأحذية وبطاطين بتبرعات من رئيس مجلس أمناء بالمدرسة، إبراهيم جمعة، لمساعدة الطلاب الغير قادرين اقتصاديا والأيتام مجانا.

وأشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بنوعية الملابس وجودتها، موجها الشكر لكل من شارك في المعرض من العاملين بالتعليم، ومجلس الامناء، والمتبرعين، مؤكداً أن الادارات التعليمية أقامت العديد من المعارض والحملات لتوفير الملابس ومستلزمات المدارس، والحقائب والأحذية، للطلاب المنتمين لأسر فقيرة أولى بالرعاية، وسوف تشهد عدد من الإدارات المزيد من المعارض.



اثناء التفقد خلال افتتاح المعرض



الملابس التي تم توفيرها



توفير بطاطين للطلاب



توفير بطاطين



جانب من المعرض



جانب من الملابس الشتوية