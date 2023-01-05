اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 يناير 2023 06:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إطلاق مبادرة كساء وعطاء بإدارة دسوق التعليمية لتوفير الملابس للطلاب مجانا

الخميس، 05 يناير 2023 05:58 م
إطلاق مبادرة كساء وعطاء بإدارة دسوق التعليمية لتوفير الملابس للطلاب مجانا الملابس التي تم توفيرها
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإطلاق مبادرة كساء وعطاء ضمن "مبادرة حياة كريمة"، موجها الشكر لكل المشاركين فى المبادرة من المشاركة المجتمعية الفعالة من أهالى دسوق، والعاملين بالتربية والتعليم، ومجلس الأمناء المشارك فى المبادرة، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والسيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، موجها بعدم التصوير أثناء استلام الطلاب للملابس واحتياجاتهم.

وشهد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وسامح داود، مدير إدارة دسوق التعليمية، فعاليات مبادرة كساء وعطاء حياة كريمة بمدرسة أم المؤمنين، بحضور الدكتورة هناء نويجى، وكيل إدارة دسوق التعليمية، لمساعدة الطلاب غير القادرين اقتصاديا والأيتام وذلك مجانا وبدون أى مقابل.

ويعد المعرض هو الرابع عشر على مستوى الإدارة برئاسة المشاركة المجتمعية، تحت إشراف أمانى حمد، ووجيهة عبد المعطى عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، ويحتوى على كل احتياجات الطلاب والطالبات، منها 250 قطعة ملابس شتوى، وأحذية وبطاطين بتبرعات من رئيس مجلس أمناء بالمدرسة، إبراهيم جمعة، لمساعدة الطلاب الغير قادرين اقتصاديا والأيتام مجانا.

وأشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بنوعية الملابس وجودتها، موجها الشكر لكل من شارك في المعرض من العاملين بالتعليم، ومجلس الامناء، والمتبرعين، مؤكداً أن الادارات التعليمية أقامت العديد من المعارض والحملات لتوفير الملابس ومستلزمات المدارس، والحقائب والأحذية، للطلاب المنتمين لأسر فقيرة أولى بالرعاية، وسوف تشهد عدد من الإدارات المزيد من المعارض. 

اثناء التفقد خلال افتتاح المعرض
اثناء التفقد خلال افتتاح المعرض

 

الملابس التي تم توفيرها
الملابس التي تم توفيرها

 

توفير بطاطين للطلاب
توفير بطاطين للطلاب

 

توفير بطاطين
توفير بطاطين

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

جانب من الملابس الشتوية
جانب من الملابس الشتوية

 

جانب من الملابس
جانب من الملابس

 

 

 

 
 

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حياة كريمة

مشاركة مجتمعية



الموضوعات المتعلقة

هطول أمطار متوسطة على أحياء شرق الإسكندرية

الخميس، 05 يناير 2023 05:47 م

محافظ قنا خلال تفقد أسواق دشنا: توافر السلع الغذائية ولن نسمح باستغلال المواطنين

الخميس، 05 يناير 2023 05:44 م

الرئيس السيسي يطلق رسائل مهمة من قلب سوهاج: الصعيد لم يكن مهمشا ولا منسيا لكن البلد ما كانتش قادرة.. الحكومة مطحونة ولسه بدرى على تطوير سوهاج.. ونحتاج 70 تريليون جنيه والوحدة السكنية تُكلفنا 700 ألف جنيه

الخميس، 05 يناير 2023 05:43 م

"حياة كريمة عهد مع الناس فى الريف".. الرئيس السيسى: سننفذ كل مراحل المبادرة.. فيديو

الخميس، 05 يناير 2023 05:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة