تحسن حالة الطقس فى كفر الشيخ واستمرار رفع تجمعات مياه الأمطار..فيديو وصور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تحسنت حالة الطقس بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، تدريجياً، ومازالت عمليات رفع مياه الأمطار بالشوارع والأحياء بعدد من المراكز والقرى مستمرة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتفقد جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا الشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، وشهدت شوارع بيلا، تكثيف لأعمال شفط مياه الأمطار وإزالة آثار التراكمات الطينية من الشوارع والميادين العامة، وتنفيذ أعمال تمهيد للطرق والشوارع، باستخدام سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية الأمطار المتراكمة بالشوارع، حرصا على سلامة وأمن المواطنين، وذلك بعد التعرض لموجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي ،مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة حرصاً على صحتهم.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ميدانياً وعلى مدار الساعة استمرار رفع بقايا تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بكافة الشوارع والميادين بالمدينة والقرى بالمناطق المنخفضة والقريبة من التجمعات السكانية.

وتابع علي سلامة، رئيس مدينة مسير، تنظيف الشوارع والطرق الرئيسية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ومستشفى مسير ورفع التراكمات الطينية بالمدينة ورفع كفاءة النظافة العامة بالمدينة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمراكز المدن ال14، وكافة مديريات الخدمات والجهات المعنية لسرعة التواصل مع التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على سرعة حلها والتعامل معها.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.



تمهيد الطرؤق ببيلا



جانب من رفع مياه الامطار بالبرلس



رفع مياه الامطار بالبرلس



رفع مياه الامطار ببلطيم



متابعة التراكمات الطينية بمسير



متابعة الشوارع ببيلا وتمهيدهال