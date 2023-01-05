اليوم السابع
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إحالة أوراق عاملين للمفتى بتهمة قتل شاب فى قنا

الخميس، 05 يناير 2023 03:33 م
إحالة أوراق عاملين للمفتى بتهمة قتل شاب فى قنا محكمة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحى يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، وأحمد صالح أبو سحلى، ومحمد كحلاوى، وأسامة الأمير، أوراق عاملين إلى المفتى بتهمة قتل شاب بغرض السرقة فى مركز أبوتشت شمالى قنا.

تعود أحداث القضية إلى 23 ابريل 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين عمار.ع، وفريد.ش، تهمة قتل المجنى عليه عبد الله.ح، عمدا من غير سبق الإصرار والترصد، بغرض سرقته بالإكراه بالطريق العام، بطريق السليمات فى ابوتشت.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 9048 لسنة 2022، والمقيدة برقم 1523 لسنة 2022 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهما إلى المفتي.


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