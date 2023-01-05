المؤبد لمتهم بسرقة دراجة نارية بالإكراه فى قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، متهم بسرقة دراجة نارية ومبلغ مالي من شاب عن طريق الإكراه، بالسجن المؤبد.

تعود أحداث القضية إلى 24 نوفمبر 2021 ، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم، اسلام.ع.ا، تهمة سرقة دراجة نارية، ومبلغ مالي، عن طريق الإكراه، بعد أن استوقف "هشام.ك"، وأشهر في وجهه بندقية آلية، وسلاح أبيض، عن طريق الإكراه، أثناء سيره في الطريق، واستولى منه على المبلغ المالي، والدراجة النارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 14673 لسنة 2021 ، جنح مركز شرطة أبوتشت، والمقيدة برقم 391 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد.