أحمد سليمان: الدولة حريصة على تنمية الصادرات إلى كافة الأسواق الدولية

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس أحمد سليمان، عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن الدولة حريصة على تنمية الصادرات إلى كافة الأسواق الدولية، وخصوصا الأسواق الأفريقية، وذلك عبر برامج دعم الصادرات السلعية ، مشيرًا إلى أن البعثات التجارية الخارجية والمعارض الدولية تساهم بصورة مباشرة في مساعدة الشركات على التصدير والدخول بالمنتجات الوطنية إلى كافة الأسواق.

وأشار سليمان، في تصريحات خاصة، إلى وجود مساعي لفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة. وشدد عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية على أن مصر لديها إمكانيات وقدرات صناعية كبيرة في الصناعات المتكاملة، ومنتجات حلول الطاقة، والخدمات الهندسية، وهذه المنتجات عليها طلب كبير في الأسواق الأفريقية النامية، لذلك يجب التركيز في البعثات التجارية الخارجية على هذه القطاعات والتي نمتلك فيها ميزات نسبية كبيرة تؤهلنا للمنافسة خارجياً.

وأوضح سليمان أنه من الضروري الآن العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية نجحت بقوة في تدبير احتياجات المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع حياة كريمة، حيث تمنح الحكومة الأولوية في التوريد للشركات المصرية الوطنية.

واختتم سليمان بقوله إنه تم توريد كافة احتياجات المشروعات القومية من الصناعات الهندسية المختلفة من لوحات الجهد المنخفض، ولوحات الجهد المتوسط، والمولدات، وإضاءة الليد، وأنظمة الأرضي، ومانعات الصواعق، علاوة على حلول الخدمات الهندسية وغيرها من قبل شركات القطاع.