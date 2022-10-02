"التمثيل التجاري" يتوقع ارتفاع صادرات السلع لـ40 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.. فيديو

كتب - إسلام سعيد

كشف يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الصادرات السلعية المصرية قد تسجل 39 إلى 40 مليار دولار بنهاية 2022 لأول مرة في التاريخ، مشيرا إلى أن الصادرات السلعية حققت قفزة 26% لتسجل أكثر من 32 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش استقبال بعثة "HATS" أن هناك تنسيق كبير بين المجالس التصديرية ومكاتب التمثيل التجاري لتحقيق مستهدف زيادة الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار.

وأشار إلى أن المجلس التصديري للسلع الهندسية نجح في استقبال بعثة مستوردين ضمن HATS من 22 دولة بعدد يتجاوز 80 مشترى دولي لديهم قابلية لاستيراد السلع الهندسية المصرية، مشيدا بالجهود الكبيرة لاستقبال البعثات الاستيرادية لأنها عامل رئيسي في زيادة الصادرات المصرية.

يعد قطاع الصناعات الهندسية أحد أهم القطاعات الرئيسية في مؤشر الأداء الصناعي، حيث يعتبر قطاع جاذب للاستثمار ومؤثر في قطاعات أخري، خاصة أنه يتداخل مع قطاعات إنتاجية عدة، كما يعد قطاع الصناعات الهندسية الحصان الرابح في ملف الصادرات المصرية في مقدمة الصناعات التي تحقق قفزات تصديرية بشكل سنوي، رغم الأحداث الاقتصادية العالمية، وتتجاوز استثمارات هذا القطاع أكثر من 200 مليار جنيه وفق تقديرات مركز تحديث الصناعة، واستفاد القطاع بصورة كبيرة من التطور الكبير الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية، سواء من الشبكة القومية للطرق، بجانب الموانئ التي تسهل حركة البضائع للداخل والخارج، ويستهدف قطاع الصناعات الهندسية ارتفاعات سنوية في الصادرات تتجاوز 15 % رغم الظروف الاقتصادية العالمية.