8.8 تريليون جنيه استثمارات حكومية لتنمية الصعيد فى 8 سنوات.. إنفوجراف

بدأت الدولة المصرية خطة قومية لتنمية محافظات الصعيد وتخصص الدولة لبرنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد نحو 1.1 تريليون جنيه سنوية لتنفيذ خطتها التنموية، وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز تفاصيل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

- تضخ الدولة منذ 8 أعوام نحو 1.1 تريليون جنيه سنويا لمشروعات تنموية فى مختلف محافظات الصعيد.



خطط حكومية لتنمية الصعيد

- نفذت الدولة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى ينفذ فى محافظتى سوهاج وقنا.

- جار الإعداد للتوسع الجغرافى فى محافظتى أسيوط والمنيا.

- وصل عدد المستفيدين من البرنامج نحو 4.5 مليون مواطن.

- 50% من المستفيدين من البرنامج من السيدات.

- 80 ألف مؤسسة صغيرة ومتو سطة استفادت من البرنامج منذ إطلاقه.

- ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال المحلية بنسبة 9.3% في محافظتي سوهاج وقنا.

- تم إنشاء مدينة سوهاج الجديدة والتي تعد إحدى مدن الجيل الثالث على مساحة 29 ألف فدان.

- من المستهدف أن يصل عدد السكان فى المدينة إلى 820 ألف نسمة حتى عام 2050.

3.1 - إجمالي الاستثمارات فى سوهاج الجديدة منها:

1.1 مليار جنيه لقطاع الإسكان.

234.7 مليون جنيه لقطاع الخدمات.

1.7 مليار جنيه لقطاع المرافق.

26.1 مليون جنيه لقطاع الزراعة.