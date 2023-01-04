وزير التموين يعلن افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات بتخفيضات 30%

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات وجارى إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ووجه الوزير مديريات التموين بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالاماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان وان التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 % إلى 30 %.
وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من وكلاء الوزارة مديرى مديريات التموين بالمحافظات، حول الموقف من إنشاء معارض أهلا رمضان، وافتتاح معرض بمدينه كوم أمبو بأسوان وجارى إنشاء ما لا يقل عن 5 معارض أخرى بالمحافظة، بالإضافة الى إنشاء معرض بمدينه الأقصر من اصل 6 معارض تسعى مديريه التموين هناك إلى افتتاحها خلال هذه الأيام، واافتتاح معرض بمحافظه المنيا بالعدوى وآخر بمدينة ملوى من اصل 9 معارض سيتم إنشاؤها بالمحافظة، وأكد مديرى المديريات أن التخفيضات بتلك المعارض تصل إلى 30% وأن السلع ذات جودة عالية كذلك معرض بمدينة دمياط ضمن عدد من المعارض التى سيتم إنشاؤها بالمحافظة وتضمن التقرير فتح معرض أهلا رمضان بالشرقية ضمن عدد من المعارض سيتم افتتاحها قريبًا.
وبالنسبة لباقى المحافظات فقد أفاد التقرير الوارد أنه جارى العمل لإنشاء معارض أهلا رمضان بها وبالنسبة لأسعار بعض السلع بالمعارض التى تم افتتاحها فقد أشار مديرى المديريات إلى الأرز نسبه كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والأرز نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والأرز السائب بـ12 جنيها للكيلو، والدقيق 15 جنيها، والتونة 15 جنيها، والزيت 750 ملى بسعر 35 جنيها واللحمة البلدى 130 جنيها وأنه من المخطط إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظه بحد أدنى 5 معارض طبقا لتوجيهات ة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة، أان تلك المعارض سوف تعمل بالتزامن مع المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتى لمن يرغب فى الاشتراك بها، إضافة إلى أعداد ركن بكل سلسله تجاريه تحت مسمى أهلا رمضان.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، إن الوزير عقد اجتماعًا مؤخرًا مع مديرى المديريات والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمصنعين وأصحاب السلاسل التجارية وتم الاتفاق على إنشاء معارض أهلا رمضان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة