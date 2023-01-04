اليوم السابع
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وزير التموين يعلن افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات بتخفيضات 30%

الأربعاء، 04 يناير 2023 09:22 ص
وزير التموين يعلن افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات بتخفيضات 30% الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أنه تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات ‏وجارى إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية ‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

ووجه ‏الوزير مديريات التموين بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالاماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان وان ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 %؜ إلى 30 %؜.

 

وتلقى الدكتور على المصيلحى ‏وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من وكلاء الوزارة مديرى ‏مديريات التموين بالمحافظات، حول الموقف من إنشاء ‏معارض أهلا رمضان، وافتتاح معرض بمدينه كوم أمبو بأسوان وجارى إنشاء ‏ما لا يقل عن 5 معارض أخرى بالمحافظة، بالإضافة ‏الى إنشاء معرض بمدينه الأقصر من اصل 6 معارض ‏تسعى مديريه التموين هناك إلى افتتاحها خلال هذه ‏الأيام، واافتتاح معرض بمحافظه ‏المنيا بالعدوى وآخر بمدينة ملوى من اصل 9 معارض ‏سيتم إنشاؤها بالمحافظة، وأكد مديرى المديريات أن ‏التخفيضات بتلك المعارض تصل إلى 30%؜ وأن السلع ذات جودة عالية كذلك معرض بمدينة دمياط ضمن عدد من ‏المعارض التى سيتم إنشاؤها بالمحافظة وتضمن التقرير فتح معرض أهلا رمضان بالشرقية ضمن عدد من المعارض سيتم افتتاحها قريبًا.

 

وبالنسبة لباقى ‏المحافظات فقد أفاد التقرير الوارد أنه جارى العمل ‏لإنشاء معارض أهلا رمضان بها وبالنسبة لأسعار بعض السلع ‏بالمعارض التى تم افتتاحها فقد أشار مديرى المديريات إلى الأرز نسبه كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والأرز السائب بـ12 ‏جنيها للكيلو، والدقيق 15 جنيها، والتونة 15 جنيها، ‏والزيت 750 ملى بسعر 35 جنيها واللحمة البلدى 130 ‏جنيها وأنه من المخطط إنشاء عدد ‏كبير من تلك المعارض بكل محافظه بحد أدنى 5 ‏معارض طبقا لتوجيهات ة الدكتور على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة، أان تلك المعارض سوف تعمل بالتزامن مع المجمعات ‏الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتى لمن يرغب فى الاشتراك بها، إضافة إلى أعداد ركن بكل سلسله ‏تجاريه تحت مسمى أهلا رمضان. ‏

 

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، إن الوزير عقد اجتماعًا مؤخرًا مع مديرى المديريات والغرف التجارية ‏واتحاد الصناعات والمصنعين وأصحاب السلاسل ‏التجارية وتم الاتفاق على إنشاء معارض أهلا رمضان.

 


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