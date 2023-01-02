هبوط بورصات الكويت والإمارات والبحرين بأولى جلسات عام 2023.. وصعود السعودية

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات عام 2023، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.30% رابحًا 31.67 نقطة ليغلق عند مستوى 10578.34 نقطة، وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.43% رابحًا 43.84 نقطة ليغلق عند مستوى 10232.41 نقطة.

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.15% خاسرًا 5.17 نقطة ليغلق عند مستوى 3330.90 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.38% خاسرًا 7.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1888.01 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.30% رابحًا 31.67 نقطة ليغلق عند مستوى 10578.34 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.28% رابحًا 245.54 نقطة ليغلق عند مستوى 19434.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 149.3 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.98%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.95%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.66%، 0.65%، 0.34%، على التوالي.

وقفز 176 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.89%، ثم سهم "كابلات الرياض" بنسبة 7.13%، ثم سهم "السيف غاليري" بنسبة 6.90%، وتراجع 36 سهمًا على رأسها سهم "دراية ريت" بنسبة 2.16%، ثم سهم "الأهلي ريت 1" بنسبة 2.15%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 2.11%، فيما تصدر سهم "لوبريف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 330 مليون سعودي.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.43% رابحًا 43.84 نقطة ليغلق عند مستوى 10232.41 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.563 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 161.9 مليون سهم، بقيمة 1.04 مليار درهم، عبر تنفيذ 8424 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.21%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاعي الطاقة والعقارات بنسبة 0.87%، 0.86%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 14.95%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 5.48%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 5.15%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 8.52%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 6.33%، ثم سهم "شركة إيبيكس للاستثمار" بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 247.2 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.78% خاسرًا 129.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7162.36 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.10% خاسرًا 170.24 نقطة ليغلق عند مستوى 7945.44 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% خاسرًا 28.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5568.57 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.78% خاسرًا 44.40 نقطة ليغلق عند مستوى 5674.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 154.9 مليون سهم بقيمة 40.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8400 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.35%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.97%، يليه قطاع المنافع بنسبة 2.13%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والبنوك بنسبة 1.79%، 1.77%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.64%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.11%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والطاقة، والتأمين بنسبة 5.54%، 3.43%، 0.16%، على التوالي.

بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.15% خاسرًا 5.17 نقطة ليغلق عند مستوى 3330.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 66 مليون سهم محققة ما قيمته 103.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2567 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.03%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.77%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاعي السلع الاستهلاكية، والصناعة بنسبة 0.69%، 0.63%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.21%.

وزاد 11 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 8.52%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.93%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.68%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار للتطوير قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.6 مليون ورقة بقيمة 24.7 مليون درهم.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.38% خاسرًا 7.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1888.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 297.3 ألف دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 33.48% بضغوط هبوط سهمي بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 2.87%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 23.12% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%.