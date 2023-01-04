اليوم السابع
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نقيب الأشراف مهنئا البابا تواضروس بالعيد: مصر تظل نموذجًا فى المحبة

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:36 م
نقيب الأشراف مهنئا البابا تواضروس بالعيد: مصر تظل نموذجًا فى المحبة نقيب الأشراف يهنئ البابا تواضروس بالعيد
كتب لؤى على

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هنأ السيد محمود الشريف، نقيب  الأشراف، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط، بعيد الميلاد المجيد.
 
وقال نقيب  الأشراف في تهنئته للبابا تواضروس:"يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى وأرق وأجمل التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعين الله تعالى أن يعيد هذه الأيام عليكم وعلى جميع أقباط مصر بالخير والبرکات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية".
 
وأضاف نقيب الأشراف:"مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن، ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال".
 
وأكد نقيب السادة الأشراف، أن المصريون جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن، وسيظلون يدًا واحدًة و رمزًا للتسامح بين الأديان، مشددا على أن مصر لا تقبل القسمة فالشعب المصري كله واحد وستبقي مصر بترابط أبنائها نموذجا في التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفخر بها بلادنا طوال تاريخها ستبقي مصر نسيجًا وجسدًا واحدًا، وطنًا للوسطية وقبلةً للمحبة والسلام.
 
ودعا نقيب  الأشراف، المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطًا بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير، وأن يبقى وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للأمن والأمان والسلام والمحبة.
 

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