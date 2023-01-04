محافظ جنوب سيناء يفتتح محطتين مياه بقريتى الجبيل والوادى بطور سيناء

أفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، محطتين الرفع خط مياه بولي إيثلين لرفع بطاقة 2000 متر مكعب بمدينة طور سيناء بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه، إحداهما بقرية الجبيل بتكلفة 100 مليون جنيه، والأخرى بقرية الوادي بتكلفة 100 مليون جنيه.
وذلك بحضور اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء ومبروك الغمريني رئيس مدينة الطور، وحنان عمرمدير شركة المياه والشرب والصرف الصحي بطورسيناء وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تخطو خطوات واسعة نحو تطوير القرى على مستوى كافة مدن المحافظة، وذلك من خلال توفير كافة المرافق والبنية التحتية بهم، إضافة إلى إنشاء العديد من المنازل البدوية لقاطني القرى بهدف للقضاء على المناطق العشوائية بهم، وظهور هذه القرى بالمظهر الحضاري اللائق بهم.
محافظ جنوب سيناء أثناء افتتاح محطة مياه الشرب (1)
محافظ جنوب سيناء أثناء افتتاح محطة مياه الشرب (2)
محافظ جنوب سيناء أثناء افتتاح محطة مياه الشرب (3)
محافظ جنوب سيناء أثناء افتتاح محطة مياه الشرب (4)
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