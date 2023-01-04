محافظ جنوب سيناء يفتتح محطتين مياه بقريتى الجبيل والوادى بطور سيناء

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تخطو خطوات واسعة نحو تطوير القرى على مستوى كافة مدن المحافظة، وذلك من خلال توفير كافة المرافق والبنية التحتية بهم، إضافة إلى إنشاء العديد من المنازل البدوية لقاطني القرى بهدف للقضاء على المناطق العشوائية بهم، وظهور هذه القرى بالمظهر الحضاري اللائق بهم.