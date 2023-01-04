جنوب سيناء تنظم ندوة توعوية بعنوان "الرقابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد"

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الأربعاء، الندوة التوعوية الثانية التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، تحت عنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد"، والتي عقدت تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد البنا، رئيس الرقابة الإدارية بالمحافظة، وبحضور اللواء أحمد الإسكندراني القائم بأعمال السكرتير العام، ولفيف من قيادات مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وأثنى محافظ جنوب سيناء على دورالرقابة الإدارية بالمحافظة، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، ومضاعفة إمكاناتها وقدراتها من خلال منع ومكافحة الفساد والقضاء عليه خاصة في هذا التاريخ التي يتسم بالحساسية الشديدة، مشيداً بمستوى الندوة وعمل الرقابة وأهميتها فى اتقاء الشبهات.

وأوضح المحافظ أن الجميع شركاء فى حماية الوطن، لذا لابد من التعاون المثمر والبناء بين مكتب هيئة الرقابة والمحافظة في هذا الشأن لحماية الدولة من الفاسدين والمفسدين.

وقال اللواء أحمد البنا، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن محافظة جنوب سيناء متعاونة مع الهيئة من خلال التنسيق التام مع الأجهزة المعنية، كما يحرص محافظ جنوب سيناء على التنسيق مع الهيئة، من خلال التوافق التام في الرؤى، و اللقاءات المتتابعة التي تهدف إلى القضاء على كافة أنواع الفساد.

وقدم رئيس الهيئة شرحا مبسطا للحضور حول مفهوم الفساد وأنواعه، والأدوات الرقابية المختلفة، ودور الهيئة والمكتب المتمثل أولا في منع الفساد قبل وقوعه ثم مكافحته، والحفاظ على حقوق الدولة، ودور الهيئة في ذلك، إضافة إلى دورها في نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد.

وأشار إلى أن أبرز الأمثلة هو انعقاد مثل هذه الندوات للتعريف بهيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد. هذه الندوة التوعوية تحت عنوان" هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد".