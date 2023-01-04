اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 04:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فحص 3 ملايين طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:00 ص
فحص 3 ملايين طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع مبادرة 100 مليون صحة
كتب وليد عبدالسلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمثل مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب المصري، والتي تقع تحتها عشرات المبادارات الصحية للكشف والعلاج المجاني لكل الفئات بداية من الجنين في بطن الأم إلى مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن .

ونجحت مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة التي تم إطلاقها في يوليو 2021، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخال من مسببات الإعاقة عن طريق الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة في المرحلة الأولى، في فحص 200 ألف طفل ضمن المبادرة وعلاجهم بالمجان.

كما نجحت المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2019، في إجراء المسح السمعي لـ3 ملايين طفل من حديث الولادة وتحويل 18.9 ألف طفل للتقييم الأعلى سواء لبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته، وذلك بتكلفة 245 مليون جنيه حتى الآن.

وعلى صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي في يوليو 2021، بهدف توفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد 2.1 مليون دولار، كما تم استقبال 12.3 ألف حالة بعيادات مخصصة لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، فضلاً عن حقن 36 طفلاً مصاباً بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني.

وشملت المبادرات أيضاً إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم في فبراير 2019، وقد تم فحص 11.2 مليون طالب ابتدائي من إجمالي 15 مليون طالب مستهدف بالعام الدراسي الحالي.


100 مليون صحة

مبادرات رئاسية

الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

الامراض الوراثية

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مبادرات رعاية الأطفال

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

"الصحة العالمية": مبادرة 100 مليون صحة رائدة وتشير للاستثمار الأمثل للموارد

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:47 ص

صحة سوهاج: فحص 111 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 03:36 ص

خدمات طبية بمقر نقابة الصحفيين ضمن حملة "100 مليون صحة"

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 01:16 م

"100 مليون صحة".. محافظ الشرقية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 11:36 ص

عميدة طب بنات الأزهر: 100 مليون صحة قضت على التهاب الكبد المصاحب لفيروس سى

السبت، 26 نوفمبر 2022 05:36 م

90 مليون مصرى يستفيدون من مبادرة 100 مليون صحة.. فيديو

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 12:17 ص

الكشف على العاملين بمحافظة الإسكندرية ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 07:21 م

تحت شعار 100 مليون صحة.. فحص 400 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى (إنفوجراف)

السبت، 12 نوفمبر 2022 08:00 م

موظف على المعاش: حملة 100 مليون صحة واحدة من أهم إنجازات الرئيس السيسى.. فيديو

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 04:02 م

مواطن من الغربية: الدولة حاربت الأمراض بحملات 100 مليون صحة.. فيديو

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة