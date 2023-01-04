عميد أسنان القاهرة: تنظيم المؤتمر الدولى للكلية بالتعاون مع كلية الجراحين الملكية بجلاسجو

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ، أن الكلية تواصل استعدادات عقد مؤتمرها الدولي بعد انقطاع دام 6 سنوات بالتعاون مع كلية الجراحين الملكية بجلاسجو- المملكة المتحدة، حيث تم الاعتراف بالمحتوى العلمي المتميز للمؤتمر والتصديق على شهاده حضور المؤتمر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مركز التعليم المستمر بالكلية وتقديم عشرات الدورات وورش العمل للمهتمين في الكلية للخريجين وطلاب الكلية في المرحلة النهائية، وتقديم خدمات معنية بالأبحاث الطبية مثل التحليل الإحصائي وحساب حجم العينة ونسبة الاقتباس والمراجع الإلكترونية وتصحيح اللغة وتسجيل البروتوكولات على المواقع والمساعدة في النشر العلمي الدولي للأبحاث للباحثين وأعضاء الكلية.

وقال الدكتور هشام عبد الحكم فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن الكية انتهت من شراء وتوريد 45 وحدة أسنان، و36 وحدة أسنان، و40 جهاز تعقيم، و6 وحدة أشعة، و2 وحدة أشعة، و2 سكانر أشعة، و4 سكانر أشعة، و3 سكانر أشعة، و56 سينسور، و34 كاحت جير، و4 جهاز air flow، وسكانر medit مع اللاب توب الخاص به، ومجموعة كبيرة من الأدوات الجراحية المتنوعة، بحوالي 10 مليون جنيه تبرعات، وذلك فى سبيل توفير الحدمات المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى وتقديم خدمات تليق بالجمهور .

وأوضح الدكتور هشام عبد الحكم أنه طبقًا لتكليفات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بتفعيل المجلات العلمية بكليات الجامعة وزيادة معامل نشرها وفاعليتها، اتخذت الكلية خطوات عدة أبرزها إلزام نشر أبحاث الماجستير والأبحاث المحلية بمجلة الكلية، وتتم عملية المراجعة والنشر بدون أي رسوم، وتقدم المجلة خدمة مراجعة المقالات خلال أسبوعين فقط من تاريخ التقدم من قبل نخبة من علماء طب الأسنان فى جميع التخصصات، حيث أن معامل التأثير 7 /10 من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى تخصيص أربع درجات من درجات تقييم أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية على المشاركة فى تقييم ثلاث أبحاث على الأقل بمجلة الكلية.

وأكد عميد كلية طب الأسنان استمرار الخطة التنموية لتطوير البنية التحتية وتجديد الواجهات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى الخدمات العامة من صرف صحى ومياه وترميمات داخلية للمبنى الرئيسى وتعديل أوضاع التكييفات خلال العام الجديد.