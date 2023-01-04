ضربة جديدة من الأمير هارى للعائلة المالكة فى مذكراته.. صحيفة تكشف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا نيوز" إن الأمير هاري من المتوقع أن يوجه ضربة جديدة للعائلة المالكة بمذكراته القادمة. ووفقًا لأحد التقارير، سيكون كتابه أسوأ مما تتوقع العائلة المالكة حيث سيكون قاسى بشكل خاص على شقيقه الأمير وليام.

وفى فيلمه الوثائقى على Netflix، قال الأمير هارى إنه لم يُسمح له بمقابلة الملكة إليزابيث على الرغم من أن جدته دعته لاحتساء الشاى عند عودته إلى لندن فى يناير 2020.

وعلى الرغم من أنه تجنب ذكر الشخص الذى منعه مقابلة جدته، فمن المحتمل أنه قد يستخدم كتابه لتسمية هذا الفرد من العائلة المالكة.

ويعتقد الكثير من الناس أنه قد يكون الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون هم من أثروا على قرار الملك.

وفى الحلقة الخامسة من فيلمه الوثائقى على Netflix، قال هاري: "قبل مغادرتنا (إلى كندا) تحدثت إلى جدتى أيضًا وأخبرتها أننا سنعود فى اليوم السادس، وأود أن أعود إلى أرك لاحقًا."

قال هارى، "لقد علمت ]المكلة[ أننا كنا نكتشف الأمور بصعوبة، لقد تحدثت معها عدة مرات حول هذا الموضوع. أخبرتنى أنه ليس لديها خطط للأسبوع فقالت،" حسنًا، لماذا لا تأتي؟ يمكنك احتساء الشاى ولماذا لا تمكثما أنت وميجان ".

وأضافت ميجان ماركل: "كنا عائدين من فانكوفر مباشرة إلى مطار هيثرو. وبينما نصعد على متن الطائرة، تصل هذه الرسالة العاجلة إلى هارى قائلة" لا يُسمح لك بالذهاب لرؤية جلالتها. تأكد من أن سموك يدرك أنه لا يمكنك الذهاب لرؤيتها. إنها مشغولة ولديها خطط طوال الأسبوع ".

قال هارى، "وكنت مثل" هذا بالتأكيد عكس ما قالته لي. وبمجرد عودتنا إلى المملكة المتحدة، اتصلت بها وقلت، "لقد تم إخبارى الآن أنك مشغولة. "

وأضاف دوق ساسكس، "قالت،" نعم، لم أكن أعرف أننى مشغولة. قيل لى إننى مشغولة ". قيل لى إننى مشغولة طوال الأسبوع.