صحة المنوفية: تكريم عدد من مستشفيات المحافظة بعد النجاح فى إنهاء قوائم الانتظار

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قاموا يوم السبت الماضى مستشفي أشمون العام، وحميات أشمون، لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الطبية، وتقديم كافة سبل الدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل مستشفى، حيث تفقدا أقسام «القسطرة القلبية، عناية القسطرة، الطوارئ، الاستقبال، الرعاية المركزة» بمستشفى أشمون العام.

وأوضح وزير الصحة أهمية مستشفى أشمون العام والذي يخدم مليون و100 ألف نسمة، من 6 مبانٍ على مساحة 5.5 فدان، تشمل «العيادات الخارجية، الاستقبال والطوارئ، العلاج الطبيعي والرعايات، الكلى) بسعة 147 سريرا، موضحًا أن المستشفى قدم خدماته الطبية والعلاجية، بقسم الاستقبال لما يقرب من 100 ألف مواطن، وأجرى 1936 قسطرة قلبية، بالإضافة إلى 2055 عملية جراحية تنوعت بين (كبرى، متوسطة) وذلك خلال عام 2022.

كما حرصا على تفقد غرف الإقامة الداخلية للمرضى، للتأكد عن مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، واطمأن على توافر مخزون استراتيجي من جميع فصائل الدم، والبلازما، كما تأكد من توافر القوى البشرية على مدار الـ24 ساعة، خاصةً أطباء الرعايات المركزة والطوارئ، لضمان سرعة تقديم الخدمات العاجلة للمرضى فور وصولهم المستشفى ، واطلعا على خطة تشغيل العيادات المسائية بالمستشفى، والتي تم تشغيلها في شهر أكتوبر 2022، مشيدًين بجودة العمل بهذه العيادات من خلال تخصصات (الباطنة، الجراحة، الأطفال، العظام، النساء، الأسنان، العلاج الطبيعي).

واستكمل وزير الصحة ومحافظ المنوفية جولتهم التفقدية بزيارة مستشفى حميات أشمون، بسعة 51 سرير تشمل أسرة الداخلي والعناية المركزة، بالإضافة إلى 5 أجهزة تنفس صناعي بالرعاية، و5 أسرة للطوارئ، حيث تفقدا قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، وبلغ متوسط التردد على المستشفى خلال العام الجاري،111 ألف و85 حالة.

كما تفقدا قطعة أرض فضاء بمساحة 7 آلاف فدان، تمهيدا لدراسة استغلالها في إنشاء مركز طبي متكامل، وإدارة طبية بآشمون، حيث وجه الوزير بإعداد رسم هندسي ووظيفي، وخطة زمنية لتنفيذ المشروع.

واختتم وزير الصحة ومحافظ المنوفية جولتهم بزيارة وحدة تمركز نقطة إسعاف شما، بقدرة سيارتي إسعاف، والتي تم تطويرها من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن 14 نقطة بالمحافظة، تشمل 7 نقاط بمركز أشمون، و7 نقاط بمركز الشهداء، مشيرين إلى الدور الهام الذي تلعبه منظومة الإسعاف بالمحافظة، التي يخدمها 103 سيارات، مؤكدا أهمية نقطة إسعاف شما في تقديم الخدمات الإسعافية لسكان القرى المجاورة.

رافقهما خلال الجولة بالمنشآت الطبية في محافظة المنوفية، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والاستاذ محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفارواللواء إبراهيمأبوليمون محافظالمنوفية، قد قاما بجولة، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، تفقد خلالها عدد من المنشآت الطبية، شملت (مستشفى الهلال للتأمين الصحي، مستشفى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمي، مستشفى الباجور التخصصي، مستشفى سرس الليان العام، مستشفى حميات منوف، مستشفى منوف العام).