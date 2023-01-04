رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لاستقبال عيد الميلاد

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالى بالأمن والأمان والرخاء والسلام.
وقال اللواء محمد الشريف أن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزاً للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضارى الإنساني. داعياً المولى عز وجل أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد. لافتاً أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.
وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.
وفي هذا الصدد، كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حملاتها على كافة القطاعات الخدمية، ففي حي المنتزة أول تحت إشراف اللواء محمد عبدالله سحلول، تم تكثيف الحملات الخدمية من أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات وكذلك أعمال رفع كفاءة الإضاءة واستبدال الكشافات الرديئة باستخدام كشافات إضاءة أخرى ذات جودة عالية على مستوى الحي.
وواصلت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان برئاسة هدي أبو كليلة، أعمال رفع كفاءة الإضاءة والصيانة الدورية للأعمدة الإنارة على مستوى الحى.
وكثف قطاع الكهرباء بحي العامرية ثان تحت إشراف الأستاذ محارب هيلع رئيس الحي، أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة بشوارع الحى.
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