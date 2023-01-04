محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 19 مدرسة بإجمالى 373 فصلا بـ148 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة برئاسة المهندس أحمد عبد الكريم مدير عام الهيئة، انتهت بالفعل خلال العام الماضي من إنشاء 19 مدرسة بإجمالي أعداد فصول 373 فصل، وبتكلفة نحو 148 مليون جنيه في 4 إدارات تعليمية بالمحافظة هى"منتزه، وشرق، والعامرية، وبرج العرب"، لافتا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصه على توفير خدمة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا لإنشاء مدارس.
وأضاف الشريف أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل حالياً على إنشاء 29 مدرسة أخري بتكلفة إجمالية نحو 310 مليون جنية، في 6 إدارات تعليمية بالمحافظة هي "منتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، والعامرية، وبرج العرب"، بإجمالى 660 فصل لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول ولإتاحة مناخ تعليمي مناسب لأبنائنا الطلاب.
وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها تعمل علي استمرار تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب للحد من حدوث أي تكدس بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.
ومن جانبه أوضح مدير الهيئة أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة في 32 مدرسة خلال عام 2022 ، وذلك بتكلفة اجمالية نحو 47 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جاري العمل على صيانة 48 مدرسة أخرى، بإجمالي تكلفة 132 مليون جنيه.
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