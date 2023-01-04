محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 19 مدرسة بإجمالى 373 فصلا بـ148 مليون جنيه

وأضاف الشريف أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل حالياً على إنشاء 29 مدرسة أخري بتكلفة إجمالية نحو 310 مليون جنية، في 6 إدارات تعليمية بالمحافظة هي "منتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، والعامرية، وبرج العرب"، بإجمالى 660 فصل لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول ولإتاحة مناخ تعليمي مناسب لأبنائنا الطلاب.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها تعمل علي استمرار تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب للحد من حدوث أي تكدس بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

ومن جانبه أوضح مدير الهيئة أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة في 32 مدرسة خلال عام 2022 ، وذلك بتكلفة اجمالية نحو 47 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جاري العمل على صيانة 48 مدرسة أخرى، بإجمالي تكلفة 132 مليون جنيه.