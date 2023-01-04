تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة تنيسى الأمريكية لطرح برنامج بشهادة مُزدوجة

كتب محمد صبحى

استقبلت جامعة الملك سلمان الدولية بفرعها في مدينة رأس سدر، فريق عمل في مجال الطب البيطري من جامعة تنيسي الأمريكية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبصفة خاصة في المشروعات البحثية المُشتركة، وذلك برعاية كل من د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية ورئيس جامعة تنيسي الأمريكية، وذلك ضمن توجيهات الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدعم آليات التعاون والشراكة مع الجامعات الأجنبية في البرامج الدراسية المختلفة.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أنه من المقرر خلال فترة الزيارة التي تستمر من 1 إلى 7 يناير الجاري، سيقوم وفد جامعة تنيسي بإلقاء بعض المحاضرات المُتخصصة لطلاب الطب البيطري بالمستويين الأول والثاني، ومناقشة اللوائح الأكاديمية وطرق التدريس ومُخرجات التعلم من خلال حوار تفاعلي يشارك فيه طلاب الجامعة، كما سيطلع الجانب الأمريكي على إمكانيات الجامعة المادية والبشرية.

وتشمل الزيارة أيضًا مُناقشة إمكانية طرح برنامج دراسي بشهادة مُزدوجة تُمنح من الجامعتين في مجال الطب البيطري، كما سيتم مُناقشة إمكانية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتوسع في المشروعات البحثية المشتركة المُتعلقة بمجال الطب البيطري.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الزيارة، عمداء كلية الطب البيطري بالجامعتين ومديرو البرامج وأعضاء هيئة التدريس.

وأعلنت جامعة الملك سلمان الدولية ، برئاسة الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، في وقت سابق، حصول 285 طالبًا من مُنتسبي الجامعة على مجموعة من المنح الدراسية في شتى المجالات والبرامج الدراسية، خلال العام الدراسي الحالي 2022 – 2023، وتنوعت المنح الدراسية التي حصل عليها الطلاب، وجاء على رأسها منح التفوق المُقدمة من الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك منح التفوق الدراسي التي تُقدمها الجامعة سواء كانت منح كاملة أو منح جزئية بنسب خصم مُختلفة، حيث تم توزيع هذه المنح وفقًا للقواعد والشروط الصادرة من وزارة التعليم العالي.

وخصصت جامعة الملك سلمان الدولية مجموعة من منح الدعم الاجتماعي لأبنائها الطلاب من أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وشهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية، وكذلك الطلاب الذين فقدوا عائلهم أثناء الدراسة، والطلاب الذين تعرضوا لظروف قهرية أدت لانعدام الدخل أثناء دراستهم بالجامعة، وكان لأبناء محافظة جنوب سيناء المُجتهدين والمشهود لهم بحسن السير والسلوك نصيب من المنح الدراسية المُعلن عنها.