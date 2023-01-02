جامعة الملك سلمان تعلن حصول 285 طالبًا على منح دراسية خلال العام الدراسى الحالى

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى ، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمراعاة المسئولية الاجتماعية للجامعات الأهلية، أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، حصول 285 طالبًا من مُنتسبي الجامعة على مجموعة من المنح الدراسية في شتى المجالات والبرامج الدراسية، خلال العام الدراسي الحالي 2022 – 2023.

وتنوعت المنح الدراسية التي حصل عليها الطلاب، وجاء على رأسها منح التفوق المُقدمة من الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك منح التفوق الدراسي التي تُقدمها الجامعة سواء كانت منح كاملة أو منح جزئية بنسب خصم مُختلفة، حيث تم توزيع هذه المنح وفقًا للقواعد والشروط الصادرة من وزارة التعليم العالي.

وخصصت جامعة الملك سلمان الدولية مجموعة من منح الدعم الاجتماعي لأبنائها الطلاب من أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وشهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية، وكذلك الطلاب الذين فقدوا عائلهم أثناء الدراسة، والطلاب الذين تعرضوا لظروف قهرية أدت لانعدام الدخل أثناء دراستهم بالجامعة، وكان لأبناء محافظة جنوب سيناء المُجتهدين والمشهود لهم بحسن السير والسلوك نصيب من المنح الدراسية المُعلن عنها.

كما وفرت الجامعة مجموعة من المنح الدراسية من خلال الهيئات والجمعيات والمجتمع المدني، وكان للطلاب المُبتكرين والنوابغ من مُنتسبي الجامعة، نصيب من المنح الدراسية الكاملة المُقدمة بالاشتراك مع صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت الإحصائيات الخاصة بالمنح المُقدمة لطلاب الجامعة، إلى حصول 285 طالبًا من منتسبى الجامعة على تلك المنح والتي جاء توزيعها على النحو التالي: (حصول عدد 60 طالبًا على منح كاملة وعدد 225 طالبًا على منح جزئية، حيث حصل طلاب المستوى الأول على عدد 116 منحة وحصل طلاب المستوى الثاني والثالث على 169 منحة دراسية)، وحصل عدد 71 طالبًا من أبناء جنوب سيناء على منح مختلفة من إجمالي المنح الدراسية.